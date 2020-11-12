تم التنويه غير مرة بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة السعودية، والوزارات والجهات الحكومة المعنية بمكافحة أزمة تفشي وباء كوفيد 19. وقد قطعت السعودية بفضل الله، ثم بحسن الإدارة الحكومية لتلك الأزمة شوطاً طويلاً في مسار التحسن، وتقليص مخاطر الأزمة. فمنذ اندلاع الوباء، وفي أتون هجمته الأولى، خلال الربيع الماضي، نجحت المملكة في تحقيق تقدم ملموس، تمثل في تراجع ترتيبها العالمي من حيث عدد الإصابات، من المرتبة الرابعة عشرة إلى الـ27 حالياً. وفي ظل موجة ثانية من التفشي الفايروسي، تجتاح أرجاء العالم، بدأ الخطر يطل من جديد؛ خصوصاً أن دولاً مجاورة تعاني ويلات الموجة الثانية، وأبرزها الأردن الشقيق. ولذلك فإن السعوديين والمقيمين مطالبون بالدور الأكبر في الحفاظ على المكاسب التي حققها حسن إدارة الأزمة الصحية السعودية، وذلك بجعل التباعد الجسدي عادة، وليس إرشاداً وقتياً. والاستمرار في ارتداء قناع الوجه، وغسل اليدين مراراً، وتفادي الزحام في الأسواق والمطاعم والأماكن العامة. إن القضاء على خطر الجائحة ليس مهمة تقوم بها الجهات الحكومية وحدها؛ بل هي مسؤولية مجتمعية أيضاً، مطلوب فيها من الفرد أن يضمن حماية نفسه، وحماية من هم حوله من ذويه، وأصدقائه، وزملائه.