إدانات دولية للحادثة.. وتضامن كامل مع المملكة.. وسفارات 5 دول: «السعوديون شجعان»

أعربت سفارات فرنسا واليونان وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، عن شكرها للسعودية و«السعوديين الشجعان» الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة الاعتداء في مدينة جدة، التي وصفت بـ«الفاشلة والجبانة».كما أدانت بشدة، الهجوم الفاشل والجبان، معبرة عن دعمها للجهود السعودية في ملاحقة مرتكبي الحادثة.وكان المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، كشف بأن الجهات الأمنية باشرت صباح أمس (الأربعاء) حادثة اعتداء وصفه بـ«الفاشل والجبان»، أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، مؤكداً أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات مباشرة، ولا يزال محل المتابعة الأمنية. وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، سجل زيارة للمصابين في حادثة الاعتداءواطمأن على حالاتهم، واستمع للفريق المعالج في المستشفى، بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي وعدد من مسؤولي المحافظة. وتوالت الإدانات العربية والدولية، أمس، للاعتداء الفاشل. واستنكرت الإمارات، العمل الجبان «الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية». وأدانت مصر والكويت والبحرين وعمان في بيانات منفصلة، الاعتداء الجبان في جدة أمس، مؤكدةً وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها.