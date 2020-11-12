بدأت الإدارة العامة للمرور أمس (الأربعاء) الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات على طرق الرياض والدمام وجدة من خلال أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل «تحكم» لرصد المركبات المخالفة وتصويرها، وهي تقنية متطورة تتعرف على المركبة المخالفة بشكل دقيق.وكشف مدير عام المرور اللواء محمد البسامي أن وزارة الداخلية تعمل على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في كافة الخدمات، ومن ذلك رصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة، كما تم في الرياض والشرقية تدشين مشروع رصد دخول الشاحنات للمدن في الأوقات الممنوعة. وأعرب البسامي عن أمله في أن يسهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضبط مخالفة عدم الالتزام بالمسارات على التقليل من زمن الرحلات المرورية وخفض أعداد الحوادث. في غضون ذلك شددت الإدارة العامة للمرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال. وعلمت «عكاظ» أن عمليات الرصد لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق ستقتصر في المرحلة الحالية على التقنية الحديثة عبر الكاميرات الآلية دون تدخل من رجال المرور، إذ تعمل الكاميرات الموضوعة بجوار الإشارات المرورية وفتحات الدوران على الطرق في رصد المخالفات وقيدها إلكترونياً ودون حملات مرورية.