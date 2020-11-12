أعلنت وزارة الصحة أمس (الأربعاء) تسجيل (394) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية (351849) حالة، بينها (7557) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم حالاتهم الصحية مطمئنة، ومنها (786) حالة حرجة، كما تم تسجيل (421) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (338702) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (5590) حالة، بإضافة (14) حالة وفاة جديدة. ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت (62922 ) فحصا مخبريا جديدا.وتصدرت العاصمة الرياض حالات التعافي بـ73 حالة ثم المدينة المنورة 57، مكة المكرمة 37، الدمام 18، ينبع 17، حائل 15، جدة 15، خميس مشيط 10، القطيف 10، عنيزة 9، بريدة 8، المخواة 8، الظهران 7، الخبر 6، القريات 6، المذنب 6، بللسمر 6، تبوك 5، وأبها 5 حالات.كما جاءت الرياض في أول قائمة مدن الإصابات بـ58 حالة، المدينة المنورة 44، حائل 27، جدة 25، خميس مشيط 16، ينبع 15، الهفوف 12، القطيف 8، الدمام 7، عرعر 6، بريدة 6، مهد الذهب 6، عنيزة 5، الظهران 5، وادي الدواسر 5، تبوك 5، والطائف 4 حالات.