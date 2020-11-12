في الوقت الذي تنخفض فيه درجات الحرارة في المنطقة الشرقية وتعتدل في الأجواء التي تساعد الأهالي والزوار من الخروج للمتنزهات والشواطئ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، دعت الأمانة مرتادي الشواطئ والمتنزهات إلى ضرورة اتباع التعليمات وعدم ارتكاب المخالفات كإشعال النار والشواء والعبث وقال المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ «عكاظ» إن مخالفة إشعال النار والشواء وغيرها من المخالفات التي تستوجب تطبيق غرامات مالية تتراوح قيمتها بين 1000-3000 ريال بحسب اللوائح والعقوبات البلدية إضافة إلى مخالفات ترك المخلفات في الأماكن العامة والطرقات وإلقاء النفايات من السيارات تتراوح قيمة المخالفة المالية 100-200 ريال بحسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.