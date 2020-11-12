كرم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أمس (الأربعاء) ، شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح جهود مواجهة الجائحة، في حفل نظمته الصحة، وأكد أن المملكة بذلت الكثير من أجل الحفاظ على صحة الإنسان، واستنفرت الطاقات لحماية المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، مضيفاً أن الدولة أقرت العديد من التشريعات للحد من التأثير السلبي لها، ومن ذلك ما أقره مجلس الوزراء أخيراً لذوي المتوفين من منسوبي الكادر الصحي، وهو تأكيد على دورهم المهم، وتقدير لتضحياتهم الجليلة، في سبيل حماية الأنفس، لافتاً إلى أن تكاتف الجهود قيمة عظيمة خرجنا بها من مواجهة هذه الجائحة. وأضاف أمير الشرقية أن التكريم يعد سيراً على النهج الذي قامت عليه الدولة، بتكريم كل من يقدم ويبذل، وتقديره جهده، وتحفيزه لبذل المزيد، مشيراً إلى أن الجائحة ما زالت مستمرة، ويجب أن يستشعر الجميع أهمية استمرار الجهود، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، مؤكداً في كلمته أن البذل والمسؤولية قيمة راسخة في وجدان الشعب السعودي، والمواقف تثبت كل مرة حب ومبادرة أبناء المملكة، وقدرتهم على صناعة الفرق في كافة المجالات. وشهد الحفل، تكريم صحيفة عكاظ وأكثر من 70 شريكاً من جهات حكومية وخاصة ومتطوعين وداعمين ورعاة وإعلاميين وجمعيات .