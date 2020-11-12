استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء) نائب وزير الصناعة والثروة ‏المعدنية المهندس أسامة الزامل يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة. وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتعزيز الفرص الاستثمارية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشاريع والخدمات المقدمة بالمنطقة.ونوه أمير تبوك بما يحظى به هذا القطاع الحيوي المهم من اهتمام ودعم من القيادة، مشيرا إلى أهمية قطاع الصناعة في توسيع القاعدة الاقتصادية وانعكاسها على تنمية وتطوير المناطق وتوفير الفرص ‏الوظيفية والاستثمارية لأبناء وبنات الوطن.