اطلع أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على القوافل الطبية المتنقلة ومنظومة عملها التابعة لجمعية أطباء طيبة الخيرية «حياة» بالمنطقة، والتي تتكون من 8 عيادات طبية تشمل العديد من التخصصات، جاء ذلك خلال زيارته لمقر الجمعية أمس، ولقائه برئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالحميد شحات، وأعضاء المجلس للوقوف على الخطط المستقبلية لـ«حياة» وأثرها الناجح في خدمة المنطقة. كما اطلع خلال الزيارة على برنامج العلاج الخيري المتخصص في المساهمة في دفع تكاليف العمليات الجراحية، وجلسات غسيل الكلى، بالإضافة للإسهامات المتعددة لبرنامج تعزيز الصحة الهادف لبناء مجتمع صحيّ وسليم من خلال عدة أنشطة وفعاليات طوال العام.