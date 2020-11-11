أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، أقدم على إطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بمدينة سكاكا، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

من جهتها، أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف لـ«عكاظ» بأنها تتابع بعناية فائقة حالة الطبيب الذي تعرض لإطلاق نار صباح اليوم (الأربعاء) بعد خروجه من عمله في خدمة المراجعين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمنطقة، حيث اقترب أحد الأشخاص منه في مواقف السيارات وأطلق النار عليه، وتم إسعافه فوراً وإدخاله قسم العمليات ولا يزال بحالة حرجة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية بالمنطقة.