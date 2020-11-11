اجتمع المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله بن سعيد، برئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب عوض الوادعي والأعضاء بمقر الوزارة، وتم خلاله استعراض احتياجات المحافظة الحدودية من المشاريع الخدمية، خاصة المقدمة لسكان الشريط الحدودي. واطلع بن سعيد من خلال عرض مرئي على أهم تلك المشاريع المتعلقة، بالصيانة الوقائية للطرق، وإيجاد طريق بديل لمرور الشاحنات غرب المحافظة، ومشروع لدرء أخطار السيول والأمطار، وإكمال البنية التحتية في مخططات سكان الشريط الحدودي، خاصة فتح الشوارع والسفلتة والإنارة. ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل في تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها.