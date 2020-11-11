نظّمت القنصلية العامة للهند بجدة لقاءً لرجال الأعمال لشبكة الأعمال السعودية الهندية فرع جدة، في فندق ريتز كارلتون بتاريخ 9 نوفمبر 2020، وترأس الاجتماع سفير الهند الدكتور أوصاف سعيد.

ورحب القنصل العام بالنيابة واي. صابر بالحضور، فيما تطرق الدكتور أوصاف سعيد سفير الهند إلى الفرص الجديدة لتعزيز الارتباطات التجارية بين مجتمعات الأعمال الهندية والسعودية التي قدمتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف أن القطاعات التي قامت المملكة بترتيب أولوياتها تتشابه مع أولويات الاقتصادية الهندية وتتماشى مع أولويات الهند في العلاقات الثنائية الهندية السعودية والتجمعات القطاعية المختلفة داخل شبكة الأعمال السعودية الهندية (SIBN)، وعلاوة على ذلك، أكد بأن تعزيز التعاون الثنائي في هذه القطاعات سيكون مفيدا لكلا البلدين.

وألقى عبد الله القصبي رئيس شبكة الأعمال السعودية الهندية ومازن بترجي رئيس فرع جدة لشبكة الأعمال السعودية الهندية كلمة أمام الحفل.

كما حضر اللقاء شخصيات إعلامية بارزة مثل خالد المعينا وسراج وهاب ورام ناريان آير وماهر عبد الرحمن.

وقدم جميع رؤساء القطاعات في شبكة الأعمال السعودية الهندية عرضا وتحدثوا عن قطاعاتهم وقدموا معلومات متعمقة التي تعرض الفرص في القطاع الفردي.