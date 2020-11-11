يتناول خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة يوم الجمعة القادم الحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المنحرفة القائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام.

ويتطرق الخطباء إلى البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء حول تجريم جماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وأهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع، استمراراً لما يقوم به الخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، بناء على توجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لخطباء الجوامع.