وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 181 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية، وهم:

إبراهيم حمد القحطاني، إبراهيم سالم آل زندان، إبراهيم محمد الشهيل، إبراهيم محمد حمدي، إبراهيم هباس العتيبي، أحمد حسن آل صباح، أحمد سعود الشمري، أحمد سعيد آل طلاق، أحمد ظاهر العنزي، أحمد ظفير العامري، أحمد عبدالله العاصمي، أحمد مبطي القحطاني، أحمد محمد الشهراني، أحمد وليد مرعشلي، أروى نايف الحكمي، أزهار محمد العنزي، أسعد فرحان غزواني، أسماء سعيد الغامدي، أسيل حامد القرني، البيضاء سعود المجفل، الحسين عبدالله البارقي، الحسين يحيى آل مشحم، الحليوه محمد الدوسري، ألطاف صالح ابو داؤود، العنود مسفر الدوسري، آمنة هادي مصلوف، أنس عبدالعزيز الحسون، أنغام عبدالرحمن الأهدل، إيمان محمد آل عبدربه، أثير حسين العلي، باسل حجاب الحربي، بدر ماسي الساعدي، بدر نايف الشمري، بشاير عوده العطوي، بندر محمد آل بريك، تركي خليفة الرداحي، تركي عبدالله عايض، تهاني عبدالله الزهراني، تهاني محمد مجرشي، توفيق فالح الزويكي، جعفر علي بوصالح، حاتم سمير فرحات، حسن حسين سوادي، حسن عبدالعزيز القرني، حسن علي الشهري، حسين علي الحدب، حنان إبراهيم الخليفة، يزيد عمر العمر، حنين سعد الشمراني، خالد فارس المطيري، دانة مقبول الشمري، ذكريات حمزة العوض، راكان نواف الحافظي، رانيا عبدالله الغامدي، رائد عبدالرحمن الشهري، رحمة محمد الزهراني، رشا زين الكويكبي، رشا عبدالرحمن الربيعي، رعد غرم الله الزهراني، رهف عبدالله الغامدي، رهف مبارك الرشيدي، روابي محمد السويدي، رياض عبدالله القحطاني، ريم حمد العجي، ريم سعود الشمري، زكيه ناجي متنه، زهور محمد الشهري، زياد عبدالله العبره، زياد محمد الحبيب، سارة مرعي الشهراني، سالم حسن الجهني، سالم حسن دعكم، سالم فرحان البخيت، سجى عبدالله نجمي، سعد إبراهيم الشهري، سعد جازي الرميحي، سعد خالد المطيري، سعود خميس الدحيم، سعود سلمان السهلي، سعود عايض طمسان، سعود محمد القباني، سلطان أحمد هزازي، سلطان سعود الحربي، سلمان بشير الشراري، سلمى محمد القرني، سماهر موسى مسملي، سند محمد العنزي، شادن محمد عيساوي، شيمة سليمان الحربي، صالح ضيف الله العتيبي، صالح عبدالله العلياني، صالح محمد الدعيلج، صالحة علي منقري، عاطف محمد الشهري، عامر محمد الشهري، عائشة محمد حمدي، عائشة عبدالمحسن الدوسري، عبدالرحمن جميل الهوسه، عبدالإله محمد الصائغ، عبدالعزيز جزاء العتيبي، عبدالعزيز ناصر بن سويدان، عبداللطيف إبراهيم الورقان، عبداللطيف متعب المطيري، عبدالله باني الشمري، عبدالله حمود العتيبي، عبدالله سليمان الوزان، عبدالله عبدالعزيز السنقلي، عبدالله ملفي الحربي، عبدالله يحيى الشهري، عبدالمحسن أحمد آل حمد، عبيد محمد البركاتي، عزة عبدالهادي الحربي، عطية جعثوم الزهراني، علي بن سعد القحطاني، علي سفر آل حجاج، عمر سعيد الزهراني، عمر محمد العطوي، عواطف علي المهارمي، عيسى أحمد عسيري، عيسى صالح عسيري، غاية ياسر آل محسن خرد، فاطمة حسن الكيادي، فاطمة صالح القحطاني، فتحي يوسف طالعي، فهد إبراهيم الرمالي، فهد أحمد الحمراني، فهد محمد آل زيدان، فهد مسعود العتيبي، فوزة صكب الشمري، فيصل ناصر الجهني، فيصل يحيى اليامي، لطيفه يوسف السعيد، ماجد عطا الله العنزي، ماجد هليل الحربي، مازن توفيق البلوي، مازن سعيد القحطاني، مازن محمد الرويلي، مبارك دوران الريثي، متعب ذعار السبيعي، محمد جابر عسيري، محمد حمد الخيري، محمد حمدي العنزي، يحيى علي قصادي، محمد صديق فقيهي، محمد طارق الأحمدي، محمد عبدالله محمد بن محيسن، محمد علي الحسين، محمد فلاح الشهراني، محمد ماجد المطيري، محمد مريف الريعي، مرعي سلطان الشهري، مزنة صاهود الحربي، مسفر مبارك الصيعري، مشبب محمد القحطاني، مشعل علي العتيبي، مصطفى سوهج الدعجاني، مصلح علي القحطاني، معتز فتحي بخيت علي، معصومة محمد الرضوان، مفرح علي غزواني، مفرح محمود القحطاني، ملك نواف الثمالي، مناحي دخيل الله الشمري، منار عبدالله العتيبي، منال بركة الحربي، مهدي جذنان آل فهاد، موسى علي القحطاني، موسى غيضان المظيبرى، ناجي مهدي آل فروان، نايف مقبل المطيري، نجوى حسين الزبيدي، نسرين علي البقمي، نواف مسفر المالكي، نورة محمد الرومي، نورة يحيى القحطاني، هاني عبدالحميد النعماني، هند محمد آل دغيم، هند ناصر حسن دعير، هيف محمد القحطاني، وحيد مفرح عسيري، وفاء نائف الحربي.