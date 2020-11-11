أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 394 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 421 حالة تعافٍ إضافية، و14 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 351849 حالة، من بينها 7557 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 786 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 338702 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5590 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.