أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية والتعديات بمحافظة القريات اليوم أكثر من 300 ألف متر مربع تعديات على أراض حكومية.

وأوضحت محافظة القريات لـ«عكاظ» أنه بناء على توجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية فوراً ودون تهاون، قامت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات هذا اليوم بإزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة 300 ألف متر مربع تقريباً.

وأبانت المحافظة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية.