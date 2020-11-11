أوضح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق بأن صحة المدينة المنورة وبناء على المخالفات التي تم رصدها أصدرت عبر لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قراراً يقضي بإغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة تحفظاً، بناء على ما تم رصده من مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا المستجد والعديد من المخالفات الفنية والإدارية الأخرى.

ونوه أبو عنق إلى أن وزارة الصحة تؤكد أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة منها لجميع المؤسسات الصحية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.