بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز التعاون القائم بين المملكة وأمريكا لتعزيز استقرار المنطقة والتعامل مع مهددات أمنها وبما يحقق المصالح المشتركة، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بالرياض، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران إليوت أبرامز.

‏حضر الاستقبال المستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال بن عبدالله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

‏فيما حضره من الجانب الأمريكي ‏سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق للمبعوث الأمريكي.