يبدأ «المرور» اليوم (الأربعاء) الرصد الآلي لمخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق في ثلاث مدن الرياض، الدمام، وجدة عبر أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد عبدالله البسامي لـ «عكاظ»، أن تطبيق مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق في كافة المدن السعودية سيبدأ في يناير القادم.

وأشار البسامي إلى أن السلوكيات الخاطئة هي التي تتسبب في الزحام والحوادث، إذ درج بعض السائقين على التنقل من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين عند الإشارات أو التقاطعات والخروج إلى أكتاف الطريق والتجاوز الخاطئ، وكل هذه السلوكيات سيتم رصدها آليا بنظام آلي إلكتروني متطور يتعرف على المركبة المخالفة بشكل دقيق. وأضاف مدير المرور أن جزءا كبيرا من الوقت المهدر في الرحلات اليومية يعود إلى أخطاء السائقين بسبب الانتقال من مسار إلى آخر، ما يسبب التزاحم وعدم التخطيط للرحلة، فهناك مثلا طرق على 3 مسارات تتحول أحيانا إلى 5 أو 6 مسارات فيحدث الزحام وهدر الوقت والحوادث، ولو التزم كل سائق بالمسار الصحيح لقلل التأخير والزحام، ولوفر الكثير من وقت الرحلة المرورية. «نحاول تعزيز إجراءات السلامة المرورية والتغلب على كل السلوكيات الخاطئة إن وجدت ومع الوقت يرتفع الوعي لدى السائقين وننعم جميعا برحلات آمنة».

من جانبه، أوضح المستشار السابق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية وأمين عام لجنة السلامة المرورية المهندس سلطان حمود الزهراني، أن تغيير المسار في الطرقات من السائقين من أهم الأسباب في وقوع الحوادث حسب الدراسات. وأشاد الزهراني بما تقوم به إدارة المرور وأمن الطرق في تطوير عمليات الضبط في الآونة الأخيرة لجميع المخالفات.

يشار إلى أن الخطوة الجديدة تأتي لتعزيز إجراءات السلامة المرورية وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر، خصوصًا أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، ومن المنتظر الاستفادة من الرصد الآلي في الحد من الحوادث التي كانت تحدث بسبب عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق، إذ يعد هذا السلوك مخالفة تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.