رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً لاستعراض خطط هيئة تطوير المنطقة.وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أيمن بن يوسف منسي، مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في جميع محافظات المنطقة والمشاركة في تنفيذها، ما يسهم في تطوير المنطقة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.