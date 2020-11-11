أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 471 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم تسجيل 493 حالة تعافٍ إضافية، و17 حالة وفاة جديدة.ووفقا لإحصاء «الصحة»، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 351455 حالة، من بينها 7598 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 794 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 338281 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5576 حالة وفاة. وجاءت الرياض في صدارة حالات التعافي بـ99 حالة تلتها المدينة المنورة 89، الدمام 37، الهفوف 26، حائل 19، مكة المكرمة 18، ينبع 14، عنيزة 13، المبرز 12، جدة 11، القطيف 9، بريدة 8، خميس مشيط 8، نجران 8، الظهران 8، بقيق 7، تبوك 6، المجمعة 5، الجبيل 5، المخواة 5، قرية العليا 5 والخبر 4 حالات. وتصدرت المدينة المنورة الحالات الجديدة بـ66 حالة، ثم الرياض 60، مكة المكرمة 36، جدة 26، بريدة 22، حائل 18، الهفوف 18، خميس مشيط 16، مهد الذهب 10، بلجرشي 10، الدمام 8، عنيزة 8، المذنب 8، ينبع 7، المخواة 7 والحجرة 6 حالات.