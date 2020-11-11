حلّلت إدارة السقيا في رئاسة شؤون الحرمين (615) عينة من ماء زمزم للتأكد من سلامة الشبكة وخلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه. وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي، أن مختبر زمزم مجهز بأعلى التقنيات والتجهيزات ومدعم بطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية من ماء زمزم بشكل يومي من الخزانات والمشربيات الرخامية والحافظات ونقاط التعبئة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام، من أجل التأكد من سلامتها وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولاً بأول، إلى القيام بالإجراءات الأخرى من غسيل وتعقيم الخزانات والمشربيات والصنابير، وصولاً لتحقيق أفضل معايير الجودة. وأكد أن الاختبارات تأتي للتأكد من سلامة شبكة مياه زمزم وخلوها من الميكروبات والملوثات، لضمان سلامتها ووصول زمزم إلى الزوار والمعتمرين نقياً وصحياً، إضافة إلى متابعة عمل الصيانة اللازمة لها بشكل دوري من قبل المختصين بالإدارة.