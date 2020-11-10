أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 471 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 493 حالة تعافٍ إضافية، و17 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 351455 حالة، من بينها 7598 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 794حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 338281 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5576 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.