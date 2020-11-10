نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6 حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية، في جميع مناطق المملكة.

وشملت الحملات التحقق من تطبيق وضع السعرات الحرارية حسب اللائحة الفنية (SFDA.FD 20/2018)، والإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل حسب اللائحة الفنية (SFDA.FD 56/2018)، إضافةً إلى التأكد من سلامة الأسماك والمنتجات البحرية المعروضة بالسوق المحلي، والتأكد من مطابقة منتجات العسل للمواصفة الخليجية (GSO 147:2008).

كما جالت«الغذاء والدواء» على صيدليات القطاع الخاص للتحقق من مواصفات أجهزة قياس الحرارة وأجهزة تشخيص الحمل، والتزامها بأسعار المنتجات ونظاميتها، إضافةً إلى التفتيش على محال العطارة للتأكد من تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة المحدثة.

ونفذ مفتشو «الهيئة» جولات تفتيشية شملت 2195 منشأة للتأكد من الالتزام بتطبيق لائحة السعرات الحرارية، خالفت 277 منها، بسبب عدم وجود وثائق لكيفية حساب السعرات الحرارية، إضافةً إلى عدم كتابة بعض البيانات المطلوبة أو كتابتها بخط حراري صغير.

فيما زارت فرق التفتيش 2200 منشأة للتأكد من تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية، خالفت 426 منها، بسبب عدم وضع عبارة (يحتوي.. أو قد يحتوي) على مسببات الحساسية على قائمة الطعام، وعدم الإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية، إضافةً إلى وضع مسببات الحساسية بورقة خارجية عند المحاسب.

وباشر المفتشون 655 منشأة أسماك ومنتجات بحرية، ضبطت منها أكثر من 5 أطنان من المنتجات المخالفة، وأصدرت مخالفات لـ67 منشأة بسبب وجود أسماك مجهولة المصدر أو مخزنة بطرق سيئة، أو تدني مستوى النظافة.

وضبطت الهيئة أكثر من 35 طنا من العسل المخالف، بعد تفتيش 1162 منشأة في مختلف مناطق المملكة، وتمثلت المخالفات في وجود منتجات مجهولة المصدر، وعدم وضع البطاقة الغذائية، إضافةً إلى مخالفة بيانات البطاقة وسوء التخزين ووجود ادعاءات طبية، أو تغيير تاريخ الصلاحية ووجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة.

وبعد زيارة 861 صيدلية بالقطاع الخاص، تبين وجود مخالفات في 49 منشأة شملت وجود أجهزة ومنتجات طبية غير حاصلة على شهادة إذن تسويق، ومنتهية الصلاحية أو تالفة، إضافةً إلى عدم وجود إرشادات الاستخدام باللغة العربية للأجهزة الطبية المنزلية، ووجود منتجات مجهولة المصدر.

وضبطت الهيئة مخالفات في 693 محل عطارة، بسبب عرض أو بيع مستحضرات تجميل، أو مستحضرات عشبية على هيئة خليط، أو أجهزة كهربائية خاصة بالتجميل والتزيين، وعدم وجود الملصق التعريفي على العبوة الذي يوضح اسم العشبة أو النبات الطبي وبلد المنشأ وموانع أو محاذير الاستعمال وتاريخ انتهاء صلاحيته، إضافةً إلى عدم توفير اللافتة الارشادية داخل المحل، أو تعبئة الأعشاب في منافذ البيع، أو تداول مستحضرات صيدلانية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و«أندرويد».