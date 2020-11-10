وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للشؤون القانونية بالحزم في تطبيق الأنظمة بحق من لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد من منسوبي الرئاسة والوكالة.

وأكد أنه يجب على كل شخص أن يقي نفسه ويستشعر عظم المسؤولية ويتعاون مع الجهات المختصة وأن يحترم هذه القرارات ويتبع جميع الإجراءات والتدابير الوقائية من أجل سلامته وسلامة الجميع.

وشدد السديس على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالحرمين الشريفين.