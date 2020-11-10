علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن جهات عليا أقرت أخيراً إضافة شرط سنوات الخبرة للتعاقد مع «الكفاءات المتميزة» في الجهات الحكومية. وأكدت المصادر إضافة شرط على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ينص على «ألا تقل سنوات الخبرة عن أربع سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً أعلى». ولم تنص القواعد سابقاً على اشتراط سنوات خبرة محددة للتعاقد مع الكفاءات المتميزة، وكان يكتفى بأن المرشح حاصل على شهادة جامعية، وأن تتوافر فيه المتطلبات النظامية بحسن السيرة والسلوك الواردة في نظام الخدمة المدنية.وأوضحت المصادر، إقرار تعديلات على «نموذج عقد العمل على برنامج الكفاءات المتميزة»، منها ألا تزيد علاوة الأداء على 10% من الأجر الأساسي عند تجديد العقد، بشرط ألا يقل تقدير الموظف عن «جيد» في تقييم الأداء.وقرر مجلس الوزراء ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على 5% من الأجر الأساسي ما نسبته 30% ممن تجدد عقودهم لدى الجهة الحكومية.