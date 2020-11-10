يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، غداً، انطلاق فعاليات «الملتقى الإلكتروني الأول للجودة والتميز المؤسسي»، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عبر الاتصال المرئي، ويستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سليمان الحفظي أن الملتقى جزء من المسؤولية الاجتماعية والعلمية للتدريب التقني والمهني، إذ يهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال عدة فعاليات تثقيفية عن التميز، وإبراز الممارسات المميزة على مستوى منشآت المؤسسة والمجتمع المحلي بمنطقة عسير. وقال: الملتقى يسعى إلى تحقيق رؤية المنطقة ومتطلبات الإستراتيجية الوطنية للجودة الهادفة إلى أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان. وستبدأ جلسات المؤتمر بتدشين مبادرة «الجودة في حياتنا مطلب»، ثم محاضرة عن «أهمية الجودة والتميز المؤسسي»، يلقيها الدكتور زبن الثبيتي، يليها استعراض لتجارب الكليتين التقنيتين بأبها وخميس مشيط في الجودة وحصولهما على الاعتماد الدولي. وفي اليوم الثاني، سيقّدم عرض لبعض الممارسات المميزة في الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير، وفتح النقاش حولها، فيما سيشهد اليوم الثالث ورشة تدريبية بعنوان «مهارات التخطيط الإستراتيجي المتقدم»، يقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الدكتور محمد الحربي.