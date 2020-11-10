كشف مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد حسين الشمراني لـ«عكاظ»، تنسيقا دائما مع كافة فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمناطق لضمان عدم الازدواجية في تكوين الفرق الأرضية أو المكافحة الجوية والأرضية في منطقة واحدة، إذ تنفذ عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، وتوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي ومتابعة تأمين المواد والتجهيزات الحديثة اللازمة والمناسبة لمكافحته عند الحاجة.وأضاف الشمراني أن الوزارة أطلقت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني «بلغ»، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة الحالة.وتهدف الوزارة من إطلاق الخدمة إلى السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية.