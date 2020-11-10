شهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها عصر أمس (الاثنين) تدنياً في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية القوية التي أثرت على الحركة المرورية، نتج عنها تعرض مرضى الربو لضيق في التنفس بسبب حجم كثافة الأتربة المصحوبة بالرياح القوية، ولم تُسجل أي خسائر. ونبهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال نظام الإنذار المبكر إلى تعرض محافظة حفر الباطن إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الافقية.وأوضح خبير الطقس وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي، لـ«عكاظ»، أن ‏العاصفة الغبارية الجدارية تشكلت بسبب سحابة ممطرة تقع شمال غرب حفر الباطن وتتجه للرقعي والحدود العراقية، وعرض العاصفة الغبارية ١٨٠ ك بسرعة ٤٥ كيلو مترا في الساعة، وأضاف العنزي أن التوقعات الأولية تشير إلى احتمال استمرار تأثير الحالة إلى نهاية الأسبوع القادم، ‏ويفضل عدم الخروج إلى البر والتنزه بسبب حدوث تقلبات جوية خلال الأيام القادمة.