باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 92266 حادثة في المملكة، منها 45592 حادثة حريق، و46674 عملية إنقاذ، بينما نفذت 749731 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 70175 ترخيصاً لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1441هـ.

وبينت المديرية أنها افتتحت 21 مركزاً ميدانياً جديداً للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي، بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.