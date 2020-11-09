حققت المملكة الجائزة العالمية لتمكين المرأة في التقنية «متساوون»، من بين 340 مرشحاً على مستوى العالم، في إنجاز جديد بمؤشرات تمكين المرأة عالمياً، حيث تمنح الجائزة من الاتحاد الدولي للاتصالات (IUT) للمنظمات والمبادرات المتميزة عاليماً.وصنفت المملكة الأكتر تقدماً وفقاً لتقرير المرأة، وأنشطة الأعمال، والقانون 2020، ونفذت 12 إصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالمملكة إلى 30%، وتضاعف عدد رائدات الأعمال إلى 40% من إجمالي رواد الأعمال.يذكر أن المملكة دشّنت برنامج تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأقامت ملتقى تمكين المرأة في القطاع.