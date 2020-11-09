شهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها عصر اليوم (الإثنين)، تدنياً في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية القوية التي أثرت على الحركة المرورية، ونتج عنها تعرض مرضى الربو لضيق في التنفس بسبب كثافة الأتربة.



ونبهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال نظام الإنذار المبكر، إلى تعرض محافظة حفر الباطن لنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.



وأوضح خبير الطقس وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي، لـ«عكاظ»، أن ‏العاصفة الغبارية الجدارية تشكلت بسبب سحابة ممطرة تقع شمال غرب حفرالباطن وتتجه للرقعي والحدود العراقية، لافتاً إلى أن عرض العاصفة الغبارية 180 كم بسرعة 45 كم / الساعة.



وأضاف: «التوقعات الأولية تشير إلى احتمال استمرار تأثير الحالة إلى نهاية الأسبوع القادم، ‏ويفضل عدم الخروج إلى البر».