تمكنت فرق مراقبة الغابات بوحدة وادي بن هشبل التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، من ضبط 3 مركبات نقل، محملة بالحطب المحلي، وتم حجزها وتطبيق النظام بحق المخالفين ومصادرة الحمولة.

وقال المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، أن الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية، تواصل جهودها للتصدي لهذه الظاهرة، التي تهدد الغطاء النباتي والبيئي في ظل استمرار العديد من المواطنين والمقيمين في تحدي الأنظمة وممارسة الاحتطاب، غير آبهين بخطورة هذا العمل وتأثيره على البيئة.

وأضاف: تشدد وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطبيق العقوبات المعتمدة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، وخصصت وزارة البيئة والمياه الرقم المجاني 8002472220، للإبلاغ عن أي مخالفة احتطاب يتم رصدها من قبل المواطنين.