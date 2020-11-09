أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 392 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 402 حالة إضافية، و19 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 350.984 حالة، من بينها 7637 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 787 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، وذلك بزيادة 30 حالة على إحصاء الحالات الحرجة أمس (الأحد)، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 337.788 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5559 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.24%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.17%، ونسبة الوفيات 1.58%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: المدينة المنورة (59)، الرياض (54)، مكة المكرمة (32)، ينبع (28)، جدة (22)، حائل (19)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (64)، المدينة المنورة (43)، مكة المكرمة (38)، الهفوف (25)، الدمام (21)، ينبع (20)، المبرز (18).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.