نفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» ما تداوله بعض المهتمين بالشأن التعليمي عن رغبة وزارة التعليم في تعديل نظام تحسين وضع منسوبيها الحاصلين على مؤهلات علمية عليا وهم على رأس العمل عن طريق الدراسة المسائية أو الانتساب. وأشارت المصادر إلى أن الأنباء استندت على تعميم داخلي صادر من إحدى إدارات التعليم موجه لمنسوبيها وموضح فيه أن هذا التحسين يكون عن طريق الالتزام بالتعاميم والضوابط السابقة التي أصدرتها الوزارة، والتي تنص على ضرورة دخول الراغبين في التحسين في المفاضلات التي تجريها الوزارة، ووزارة الموارد البشرية وتحديدا (نظام جدارة). وكانت بعض المواقع الإخبارية على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أمس أخبارا مفادها عزم الوزارة تحسين وضع منسوبيها بدون أي ذكر للآلية أو الإجراءات المنصوص عليها وفق نظام وزارة التعليم.