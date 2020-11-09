عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة أمس (الأحد)، اجتماعاً مع 14 معّرفاً للقرى المستهدفة بخدمات المجلس.

وأوضح رئيس المجلس البلدي أحمد آل هادي أن أعضاء المجلس أصغوا لوجهات نظر العرفاء حول عدد من الخدمات البلدية في القرى، وتطلعوا لإسهام المجلس في تحسين مداخل القرى ووضع لوحات ارشادية وتوسعة الطرق وتنفيذ الملاعب التي وعدت بها الأمانة، وتهيئة مواقع للشباب واستكمال وإتمام مشاريع الأرصفة والإنارة، فيما ثمن العرفاء دور المجلس في فتح قنوات التواصل المباشر مع معرفي القرى وعبر الرسائل النصية.

يذكر أن المجلس البلدي لأمانة الباحة يخدم أكثر من 80 قرية، ويقف ميدانياً على مطالب الأهالي ويرفع بتطلعات المواطنين لتوسيع إطار الخدمات البلدية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.