هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لبايدن، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. من جهته، أعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبايدن، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي. كما بعث الملك وولي العهد برقيتي تهنئة مماثلة لنائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس.وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني لنائبة الرئيس، وأطيب التمنيات بالتوفيق لها، متطلعاً لمواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، راجياً المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.