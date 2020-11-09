دشنت وزارة النقل اليوم (الأحد)، عددًا من مشاريع الوزارة بمنطقة جازان ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها، وذلك برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إذ بلغ عدد المشاريع التنموية بالمنطقة التي تم تدشينها 6، بإجمالي أطوال 190 كيلومترًا.

وتم تدشين مشروع الطرق المؤدية لمواقع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بمنطقة جازان، والذي يأتي انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة بإنشاء الإسكان التنموي بمنطقة جازان وربطه بشبكة طرق مميزة، إذ قامت الوزارة بتخطيط وتنفيذ المشروع الذي يربط مواقع الإسكان بالطرق الرئيسية في المنطقة، والذي يخدم مشاريع الإسكان مع طريق أبو عريش الأحد صامطة، ومحافظة الحرث ومركز القفل والقرى التابعة لها مع طريق أبو عريش الأحد صامطة، ومشروع إسكان ديحمة بمحافظة الموسم مع طريق صامطة الموسم، بإجمالي أطوال بلغ 78 كيلومترًا.

كما دشنت الوزارة مشروع استكمال بعض الطرق بمنطقة جازان (المجموعة الأولى)، والذي يتضمن طريق صبيا العيدابي، الذي يمثل البوابة الرئيسية للمحافظات الجبلية، إذ تم رفع مستوى الطريق لتستفيد منه كافة القرى التي يمر بها، إضافة إلى قاصدي المحافظات الجبلية، وذلك بإجمالي أطوال بلغ 68 كيلومترًا.

كما تم افتتاح مشروع الطرق الزراعية بمنطقة جازان المجموعة الـ24، والذي يتضمن رفع مستوى طريق الداير الطرف جلة الحياة (المرحلة الأولى) بطول 3.8 كيلومتر، إذ باشرت الوزارة إعادة تصميم الطريق مع مراعاة تعديل المنحنيات الحادة ورفع مستوى الطريق، إضافة إلى افتتاح مشروع طريق الصهاليل بمحافظة هروب بطول يزيد على 5 كيلومترات، والذي يسهم في اختصار الطريق لقاصدي ريع مصيدة من العيدابي، كما يساهم في فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى خدمة المشروع لمراكز ريع مصيدة والحشر والجانبه وآل صهيف.

وافتتحت الوزارة مشروع رفع مستوى طريق (الداير - الطرف - جلة الحياة) المجموعة الثالثة، بطول 4 كيلومترات، والذي يخرج الطريق من الكتلة السكانية، كما تم تدشين مشروع طريق اللحجة - السودة - هلوة، بطول 4 كيلومترات والذي يخدم قرى مركز ملاطس بمحافظة الريث.

كما افتتحت الوزارة مشاريع الطرق الزراعية المجموعة الـ20، والذي يتضمن طريق المحنية المذنب، وتخدم قرى صدر جورى، وطريق الجوف الاحواش، الذي يسهم في ربط محافظة العيدابي وهروب، وطريق جبل نعمة، وتساهم في تحسين الخدمة لسكان الفقارة ونعمة الهروب، ويبلغ طول المشروع 22.5 كم.

وأكد الجاسر أن هذه المشاريع الضخمة تأتي ضمن سلسلة مشاريع تهدف لتطوير المنطقة، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من خلال الدعم السخي والمتابعة المستمرة، نجني ثماره اليوم في هذه المنطقة التي تعد إحدى مناطق المملكة الرئيسية والحيوية، كما اطلع خلال جولته على عدد من المشاريع بالمنطقة ومتابعة سير العمل فيها وذلك ضمن الجولات الميدانية التفقدية على الطرق التابعة للوزارة.

وقدم شكره لأمير منطقة جازان على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها وعلى الجهود المبذولة، والتي ستسهم في سرعة إنجاز عدد من المشاريع التنموية في المنطقة.

يذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشاريع كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.