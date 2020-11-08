بدأ وفد وزاري سعودي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم (الأحد)، زيارة رسمية لجمهورية العراق الشقيقة.ويضم الوفد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات. ويلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.وستعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه، والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.وتأتي الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.