استقبلت وزارة الحج والعمرة مساء اليوم، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ثالث فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية إندونيسيا.

وسيخضع المعتمرون للعزل الطبي لمدة 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة جُهزت وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فايروس كورونا «كوفيد-19» حفاظًا على صحة الإنسان.

وأكدت الوزارة أنها سخرت إمكاناتها ورفعت من مستوى جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، كما هيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع بهدف متابعة رحلة ضيوف الرحمن والتأكد من أن يكونوا في أجواء آمنة وصحية أثناء أدائهم مناسك العمرة والزيارة.

وتأتي الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق 4 مراحل، استجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.