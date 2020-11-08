شدد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن المنشآت التجارية وتحديدا الأسواق والمطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح وقصور الاحتفالات، شريك مهم ويقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في حماية المجتمع من خطر تفشي عدوى فايروس كورونا المستجد.

وتطرق الحسين خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم (الأحد) لكشف مستجدات كورونا محليا وعالميا، إلى ثلاثة محاور هي: الملاحظات على المنشآت التجارية خلال الفترة الماضية، والتخفيضات في هذا الشهر والشهر القادم، والأدوار المأمولة من المنشآت التجارية والمستهلكين خلال الفترة الحالية والفترة القادمة.

وقال متحدث وزارة التجارة: «لاحظنا خلال الفترة الماضية تساهلا وتهاونا في تطبيق الإجراءات الاحترازية في بعض الأسواق والمطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح، وطُبّقت العقوبات بحقها العقوبات المنصوص عليها نظاما، وفي حال تكرار هذه المنشآت التجارية للمخالفات سيتم إغلاقها فورا».

وأضاف: «أبرز المخالفات المرصودة على هذه المنشآت التجارية تمثلت في عدم التزام المقاهي والمطاعم والأسواق بالطاقة الاستيعابية والأعداد المسموح بها وفق البروتوكولات الصحية، كما أن من أبرز الملاحظات على المطاعم والمقاهي تحديدا عدم قياس حرارة المتسوقين ومن يدخلون إليها، إضافة إلى عدم إلزامهم بارتداء الكمامات أثناء الدخول، ومن الملاحظات أيضا عدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية»، مشددا على أن التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية ستكون نتائجه غير مرضية.

وكشف متحدث «التجارة» استمرار جولات الفرق الرقابية لوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الرقابية بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لتطبيق الاحترازات الصحية وحماية المجتمع من فايروس كورونا، إذ نفذت الوزارة خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2400 جولة، وتم خلالها مخالفة أكثر من 120 منشأة بالغرامة المقرة نظاما والبالغة 10 آلاف ريال، وفي حال تكرار هذه المخالفة تكون الغرامة مضاعفة مع إغلاق المنشأة التجارية، مؤكدا «لذلك المسؤولية كبيرة على هذه المنشآت».

وفي ما يخص التخفيضات خلال الشهر الجاري والشهر القادم، أشار الحسين إلى أن وزارة التجارة تعاملت مع مواسم التخفيضات لتجنب الازدحام وفق محورين، المحور الأول تمثل في إلزام وزارة التجارة كافة المنشآت التجارية بتمديد التخفيضات ومددها الزمنية، والمحور الآخر ألا تكون هذه التخفيضات على أيام محدودة وقليلة جدا، حتى يتمكن المستهلك من التسوق لأطول مدة ودون أي تزاحم، كما ألزمت وزارة التجارة هذه المنشآت التجارية بأن تكون التخفيضات متاحة على مواقعها الإلكترونية ويستطيع أي مستهلك ومتسوق أن يشتريها عن طريق مواقع الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

وكشف متحدث «التجارة» عدد تراخيص التخفيضات الممنوحة للمنشآت التجارية التي بلغت حتى الآن 2800 ترخيص، كما أن هناك أكثر من 1.5 مليون سلعة ومنتج عليها تخفيضات، وباستطاعة المستهلكين شراءها من مواقع الإنترنت، كاشفا أن تمديد ساعات العمل الخاصة بهذه التخفيضات وأوقاتها متاحة عن طريق موقع وزارة التجارة، وتطلبها المنشآت «أونلاين» دون الحاجة إلى الحضور.

وأوضح عبدالرحمن الحسين الالتزامات والمهمات المطلوبة من المنشآت التجارية وأيضا المستهلكين خلال الفترة القادمة؛ لأن التهاون والتساهل ستكون عواقبه وخيمة جدا، إذ يجب على المنشآت التجارية أن تضبط أعداد الموجودين داخلها وفق الاحترازات الصحية، وأن تقيس الحرارة لمن يدخل إليها، وأن تلزمهم بارتداء الكمامات، وأن تقوم هذه المنشآت بتعقيم كل مرافقها، كما أن المطلوب من المتسوق والمستهلك الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي وفقا للعلامات الأرضية.

وقال: المنشآت التي ترتكب مخالفات بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيتم إغلاقها، سواء كانت أسواقا أو مطاعم أو مقاهي أو قاعات أفراح، والفرق الرقابية لوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومختلف الفرق الرقابية ترصد بدقة وشدة هذه الملاحظات، فسلامة المجتمع لا مجال فيها للتهاون".

وفي ما يتعلق بتزايد التخفيضات مع نهاية العام، والوصايا التي تقدمها وزارة التجارة سواء لمقدمي هذه العروض والتخفيضات، أو المتسوقين، قال الحسين إن الوصية الأولى لكل متسوق ومستهلك الابتعاد عن أماكن الازدحام، إذ إن كل منشأة مسؤولة عن عدد الموجودين داخلها وضبط حضورهم، إضافة إلى التنظيم الدقيق لاصطفافهم خارج المنشأة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وأن يكون هذا التنظيم من المنشأة داخلها وفي حدود المكان الذي تشرف عليه، لذلك الرقابة على المخالفات ستكون شديدة، ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتبادل المعلومات بشكل كامل عن كل المنشآت التي لديها تخفيضات.

وحول سؤال عن موقف وزارة التجارة، وكيف يتم الإبلاغ من قبل المواطنين والمقيمين في حال لم تلتزم بعض المطاعم والمقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية، أكد الحسين أن الجهات الرقابية في وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بجولات مستمرة، ويتم إيقاع غرامة تبلغ 10 آلاف ريال على المنشآت التي يتم ضبط مخالفات عليها في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم تضاعف العقوبة ويتم إغلاق هذه المنشأة.

وكشف أنه تم رصد ملاحظات حول التساهل والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية في الأسواق والمطاعم والمقاهي التي تعد أكثر ثلاثة محاور تركز عليها الجهات الرقابية، وهي التي رصدت فيها هذه الحالات من التهاون وعدم الالتزام، «لذلك نناشد هذه المنشآت التجارية، وهي شريك مهم جدا في حماية المجتمع، وندعوهم وندعو المستهلكين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وندعو الله أن يعافي مجتمعنا ونتجاوز هذه الجائحة بتوفيق الله».