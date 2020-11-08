تعرف ١٤ طالبا من قسم عمارة البيئة في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، على أهم الأشجار والنباتات التي تتوافق مع المرافق السياحية في المنطقة الشرقية، خلال زيارتهم أحد المنتجعات السياحية على شاطئ نصف القمر بالعزيزية والمساحات المحيطة حوله.

من جانبه، أوضح المشرف على الطلاب المهندس طفيل اليوسف، أن هذه الزيارة تأتي من أجل تعرف الطلاب على أهم أنواع النباتات والأشجار المتوفرة في المنتجع بشكل عملي، إضافة إلى التعرف على المواد المستخدمة في الرصف وطرق المشاة وممرات الحركة، وكذلك المرسى الخاص بالقوارب والسفن الشراعية، وهذا ما يجعل الطالب يفكر ويستنتج ما تعلمه دراسياً من أنواع النباتات والأشجار وطرق تصنيفها وتوزيعها في المكان المناسب لها، واختيار مواد الرصف المناسبة كذلك.

وأشار المهندس اليوسف، إلى أن الزيارة تأتي ضمن الخطة الدراسية لمقرر «التعرف على مبادئ التصاميم واستخدام النباتات» لطلاب السنة الثالثة، بمشاركة ١٤ طالباً مع التزامهم التام بالإجراءات الاحترازية مع التباعد ولبس الكمامات الطبية أو القماشية، لتعريفهم على الأشجار والنباتات بشكل عام والتي تتوافق مع المرافق السياحية بشكل خاص وكذلك المحلية، لشرح كل نبتة ومكانها الصحيح ومدى توافقها مع المكان والمناخ من ممرات وترصيف الطرقات وحدائق مصغرة، وكل نبتة وما يتناسب معها من نبات آخر يزرع معها، وتنسيق المباني لتهيئة الجو المثالي والحد من التلوث البيئي، والتقط الطلاب صوراً للنباتات وتعرفوا على أسمائها العلمية ودونوها.

وذكر عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق الرواف، أن هذا النشاط يوسع مدارك الطالب ويطلع بشكل أكبر على المشاريع السياحية القائمة في المنطقة الشرقية عن قرب، وهذا ما ينمي لديه روح العمل واتساع الفكر نحو آفاق علمية متجددة تعد من أهم أسباب الإبداع.