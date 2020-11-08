أطلقت الشركة الوطنية للإسكان، مشروع «سما جدة» ضمن مشاريع «خيالا» بحي الحمدانية شمال محافظة جدة (أحد المشاريع السكنية تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع مطورين فرعيين)، ويمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بمحافظة جدة، أو عبر منصة وتطبيق «سكني» من خلال الرابط

https://sakani.housing.sa/project/546808

وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان، أن مشروع «سما جدة» يمتد على مساحة 144 ألف م2، ويوفر 858 وحدة سكنية، بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر، حيث يعد المشروع متكامل الخدمات، بموقع مميز بحي الحمدانية شمال مدينة جدة، بالقرب من طريق الحرمين الرئيسي، الرابط بين جميع أحياء مدينة جدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويأتي مشروع «سما جدة» بنظام العمائر السكنية (شقق) بثلاثة نماذج مختلفة، هي نموذج «سما 1» الذي يوفر 416 شقة سكنية، بمساحات تراوح بين 149 و184م2، وبسعر يبدأ من 426 ألف ريال، وكذلك نموذج «سما 2» الذي يوفر 364 شقة سكنية بمساحات تراوح بين 182 و215م2، وبسعر يبدأ من 530 ألف ريال، إضافة إلى نموذج «سما 3» الذي يوفر 78 شقة سكنية، بمساحات تراوح بين 209 و256م2، وبسعر يبدأ من 608 آلاف ريال.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن إطلاق مشروع سما جدة يأتي امتداداً لمساهمة الشركة الوطنية للإسكان في خطط ومستهدفات برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، في تلبية متطلبات المواطنين وتوفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب، حيث تمت مراعاة أبرز معايير جودة الحياة وكافة الخدمات الأساسية التي تلبي تطلعات المستفيدين، مؤكدًا التزام الشركة بدورها الريادي كذراع استثمارية لوزارة الإسكان في التطوير العقاري وقطاع الإسكان، الذي ينعكس على تنفيذ وإطلاق العديد من المشاريع المستقبلية والوحدات السكنية، بما يساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج «سكني»، لتوفير أحياء سكنية نموذجية توفر جودة الحياة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت مؤخرًا مشروع «خيالا» في محافظة جدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة، تلبي كافة احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان.