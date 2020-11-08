أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً (فئة 3 ريالات)، وبطاقة بريدية (فئة 5 ريالات) عن «كأس السعودية لسباق الخيل 2020» التي تلاقي اهتماماً خاصاً وتعد تراثا سعوديا أصيلا، بالتنسيق مع نادي الفروسية السعودية. وتم إطلاق الطابع للنسخة الثانية لكأس السعودية للخيل المقررة إقامته فبراير القادم بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية. ويعتبر كأس السعودية للخيل مهرجانا دوليا هو الأغلى من نوعه في العالم لسباقات الخيل ويشهد مشاركة نخبة كبيرة من ملاك الخيل في العالم.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.