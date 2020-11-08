أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 363 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 420 حالة إضافية، و15 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 350.592 حالة، من بينها 7666 حالة نشطة، منها 757 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 337.386 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5540 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.23%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.18%، ونسبة الحالات الحرجة 0.21%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (62)، المدينة المنورة (56)، ينبع (25)، مكة المكرمة (25)، جدة (22)، الظهران (13)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (75)، المدينة المنورة (74)، خميس مشيط (33)، حائل (21)، الدمام (21)، ينبع (21)، المخواة (11).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.