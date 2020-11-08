ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددا من باعة الحطب في مدينة الرياض، لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكد المتحدث باسم القوات الرائد رائد المالكي، متابعة القوات نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي أنظمة البيئة، لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي.

وأوضح المالكي أن القوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاما بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما بغرامة مالية تراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال عن كل طن، مهيبا بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم الاحتطاب، لما يشكله من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمنتزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.