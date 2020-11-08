كشفت وزارة الصحة مدى احتمالية الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بعد أخذ التطعيم، مؤكدة أنه لا يحمي تماما من الإصابة، ولاتزال هناك احتمالية إصابة بعض الأشخاص المطعّمين، ولكنها احتمالية أقل من الأشخاص غير المطعّمين.

وأفادت وزارة الصحة بأن ذلك يعتمد على عدة عوامل، منها: عمر الشخص المطعم وحالته الصحية، ومدى التطابق بين السلالات الموجودة في تركيبة اللقاح وبين السلالات السارية في المنطقة، كاشفة أن التطعيم يحمي بنسبة قد تصل إلى 90%.

وفي السياق، دعت وزارة الصحة إلى من أصيب بالزكام، واختلطت عليه أعراض الإنفلونزا بأعراض كورونا، إلى عدم مخالطة أي شخص، وعزل نفسه، وأخذ المسحة.