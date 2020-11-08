تمكن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في بيشة من استخراج قفاز جراحي من أمعاء طفل توحدي يبلغ من العمر 9 سنوات. وقالت صحة بيشة إن قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال استقبل طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات يعاني من التوحد، وكان لديه استفراغ وإمساك لأيام عدة. وبعد إجراء الفحوصات العاجلة، تبين وجود انسداد في الأمعاء، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة واستخراج القفاز من أمعاء الطفل. وتكون الفريق الطبي من الدكتور عبدالرحمن المعاوي استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال، الدكتور جون، الدكتور حميد من قسم التخدير، الدكتور شفيق من قسم الأشعة.

وأشارت صحة بيشة إلى أن مثل هذه الحالات قد لا يتم تشخيصها بسهولة نظراً لحالة التوحد لدى الطفل وعدم ملاحظة الأهل للطفل عند ابتلاع الأجسام الغريبة. وتماثل الطفل للشفاء وخرج من المستشفى.