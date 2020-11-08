قدم مكتب «وفاء» التابع لإدارة تعليم منطقة عسير خدماته لأكثر من 560 طالباً وطالبة من أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين للعام الدراسي الحالي، من خلال تذليل الصعوبات، وحل المشكلات التي قد تواجههم.وأوضحت مديرة المكتب عائشة آل مبارك، أن عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمات بلغ 560 طالباً وطالبة، يمثلون 278 من أبناء وبنات الشهداء، و105 من أبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين أثناء تأدية العمل الرسمي، و200 طالب وطالبة من أبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين خارج نطاق العمل الرسمي، مشيرة إلى أن المكتب أتم عدداً من الإنجازات في المجال التعليمي التربوي تمثلت في تسليم الدفعة الأولى والثانية من أجهزة الحاسب الآلي لمستفيدي المكتب، إذ بلغت 112 جهازاً مكتبياً؛ لدعم مسيرة الطلاب والطالبات التعليمية في ظل جائحة كورونا.وأضافت أنه تم تسليم 400 شريحة بيانات لجميع مستفيدي المكتب ضمن مبادرة «كلنا عطاء» للدخول على منصة مدرستي، وتقديم 30 ساعة تدريبية في القدرات العامة لـ 20 طالباً وطالبة وتنفيذ برنامج تدريبي لشرح منصة مدرستي.