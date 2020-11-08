تمت الموافقة على تأسيس مجلس استشاري بمركز ستارة لتنمية المركز وإعداد إستراتيجية تطويرية له، إلى جانب رصد طلبات واحتياجات قرى وهجر المركز ومتابعة المشاريع المتعثرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وعقد المجلس أولى جلساته (الخميس) الماضي برئاسة رئيس المركز سلطان عبدالله الشريف الذي قدم شكره لمحافظ خليص على دعمه وتشجيعه وحرصه على تطوير مركز ستارة وخدمه أهالي المركز وساكنيه. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد الجلسات شهريا وحصر المشاريع المتعثرة التي تركزت في كوبري وادي ستارة ومبنى مجمع المدارس. وقرر المجتمعون تشكيل ٦ لجان فرعية من المجلس لمتابعة المشاريع مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة طلبات المواطنين كما تم الاتفاق على تكليف سلمان سالم السلمي ليكون أمينا عاما للمجلس. وحث رئيس مركز ستارة سلطان الشريف الأعضاء بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبذل الجهد في متابعة طلبات المركز واحتياجاته وإعطاء المجلس في الاجتماع القادم صورة كاملة عن كل ما توصلت له كل لجنة مع اطلاع المجلس على العوائق التي تواجه عملهم.يشار إلى أن مركز ستارة من أقدم المراكز بمنطقة مكة المكرمة، إذ أنشئ قبل ٧٠ سنة ويعتبر البوابة الشمالية لمنطقة مكة المكرمة، ويقع على طريق الهجرة بين المدينتين المقدستين، ويحوي عددا من المواقع التاريخية والأثرية ويأتي في مقدمتها قرية جبلة التاريخية التي تعتبر من أوائل القرى الأثرية في الحجاز وكذلك مكان غزوة المريسيع. ويعتبر مركز ستارة واجهة منطقة مكة المكرمة من جهة المدينة المنورة ويشتهر بكثرة الآبار والعيون والمزارع التي تضخ كميات كبيرة من التمور والخضروات والفواكه للأسواق.