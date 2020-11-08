‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم (الأحد)، استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بمدينة السيح، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها، وفق لائحة التعيين للوظائف الصحية، من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة.‏ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية لتسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات الخميس 26/3/1442هـ.